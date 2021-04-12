Окружний суд у Варшаві не продовжив арешт екс-міністра транспорту Польщі та колишнього керівника Державного агентства автомобільних доріг України.

Окружний суду у Варшаві випустив під заставу колишнього міністра транспорту Польщі Славоміра Новака ще на три місяці.

Як повідомляє Польське радіо, щодо Новака суд застосував запобіжні заходи, які не вимагають тримання його під вартою.

Речниця Окружної прокуратури у Варшаві Алєксандра Скшиняш заявила, що прокуратура оскаржить це рішення суду. За її словами, таке рішення суду представляє дуже серйозну загрозу для належного перебігу провадження, в першу чергу, надаючи підозрюваному можливість втекти з країни.

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Прокурор Ян Дрелєвський вважає, що Новак повинен залишатися під вартою ще три місяці - до липня. За його прогнозами, підозрюваний може бути покараний 15 роками позбавлення волі.

Термін відповідного тримання під вартою спливає 16 квітня. Колишній міністр транспорту в уряді «Громадянської платформи» та Польської селянської партії перебуває під вартою з липня минулого року.

Окружна прокуратура підозрює Новака у керівництві організованою злочинною групою, корупції та відмиванні грошей. Слідство має дані, що Новак отримав хабарів на понад 3 млн злотих. Розслідування стосуються в основному 2016-2019 років, коли екс-міністр транспорту очолював українське державне агентство «Укравтодор».

Справа Новака: що відомо

У вересні 2019 року Кабінет міністрів звільнив Новака з посади голови "Укравтодору". Він очолював компанію протягом трьох років.

За даними слідства, використовуючи службове становище в Україні, екс-посадовець висловлював прохання про отримання неправомірної вигоди, проте сам факт її отримання відбувався на території Польщі. Наразі у справі повідомлено про підозру 6 особам.

Для приховування злочинів екс-очільник "Укравтодору" створював у Польщі підконтрольні компанії, статутний капітал яких поповнювали учасники тендерних процедур "Укравтодору", або учасники тендерів могли викупити підконтрольні компанії за суми, які в сотні разів перевищували розмір їх статутного капіталу.

20 липня 2020 року польські правоохоронці заявили про затримання в Польщі Новака, а також колишнього командира спецпідрозділу JW GROM Даріуша С. і підприємця з Гданська Яцека П. Новаку про підозру в отриманні хабара.

У вересні у Польщі затримали ще трьох осіб, серед них директор польського паливно-енергетичного концерну Даріуш К. та колишній член правління енергетичних компаній Войцєх Т.

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Автор: Інна Андаліцька