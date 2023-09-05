Колишній народний обранець переховується, зокрема, від Державного бюро розслідувань.

Колишній народний депутат від забороненої в Україні партії ОПЗЖ Вадим Рабінович оголошений у розшук.

Картка підозрюваного опублікована у базі Міністерства внутрішніх справ України. Зазначається, що він переховується від органів досудового розслідування, зокрема, від Державного бюро розслідувань.

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Як повідомляв УНІАН, 26 липня Вадим Рабінович отримав підозру у держзраді. Правоохоронці наголосили, що з 2019 до 2021 року у своїх численних виступах та інтерв’ю тоді ще нардеп поширював пропаганду, яка несла шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, державній, економічній та інформаційній безпеці України.

На думку правоохоронців, наразі Рабінович переховується в Ізраїлі. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

2 серпня Печерський районний суд Києва обрав екс-нардепу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Його мають відправити під арешт одразу після затримання.

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