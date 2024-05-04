І нагадали про ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Путіна.

Так зване оголошення в розшук Росією президента України Володимира Зеленського свідчить про відчай пропагандистів держави-агресора.

Про це йдеться в коментарі прес-служби МЗС щодо російських повідомлень про оголошення у розшук президента України. "Російські повідомлення про нібито оголошення МВС РФ у розшук президента України Володимира Зеленського є свідченням відчаю російської державної машини та пропаганди, які не знають, який ще новинний привід вигадати для привернення уваги", - наголосили в МЗС.

При цьому у міністерстві нагадали, що на відміну від "нікчемних російських оголошень", ордер Міжнародного кримінального суду на арешт російського диктатора Володимира Путіна за підозрою у вчиненні воєнних злочинів є цілком "реальним і підлягає виконанню в 123 державах світу".

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У РФ оглосили у розшук Зеленського

Міністерство внутрішніх справ РФ оголосило в розшук президента України Володимира Зеленського. Відповідна інформація з'явилася у базі відомства. Він нібито розшукується за статтею Кримінального кодексу РФ. Разом з тим, не зазначено, яка саме стаття стала причиною оголошення Зеленського в розшук. Інформації у російських ЗМІ щодо цього також немає.

Кого вже тільки Росія не оголошувала у розшук, зокрема, начальника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова, а також командувача Повітряними силами ЗСУ Миколу Олещука.

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