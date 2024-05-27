У Мадриді Зеленський має зустрітися з прем'єр-міністром Педро Санчесом і королем Феліпе VI.

Президент Володимир Зеленський прибув з візитом до Іспанії. Відео прибуття глави держави оприлюднене Офісом президента на Youtube.

Зокрема, президент зійшов з літака і його на злітній смузі зустріла іспанська делегація. Після рукостискання пролунали гімни держав.

Як повідомив Зеленський в Telegram, він прибув до Іспанії, щоб підписати двосторонню безпекову угоду та провести переговори з прем’єр-міністром Педро Санчесом.

"Будемо говорити про продовження оборонної співпраці, підготовку нового пакету військової допомоги, тренування українських військових", - відзначив Зеленський.

Він додав, що попереду два саміти: Саміт миру та Саміт Європейської ради.

"Узгодимо наші кроки, щоб кожен з них дав конкретні результати", - зазначив глава держави.

Також Зеленського прийматиме Його Величність Король Феліпе VI.

Крім цього, в хді візту президент України зустрінеться з головами палат і фракцій іспанського парламенту.

Допомога Іспанії Україні

Під час візиту президента України до Іспанії буде оголошено про виділення Іспанією нового пакету допомоги вартістю 1,13 млрд євро. Іспанія передасть Україні десяток критично важливих зенітних ракет Patriot і 19 вживаних танків Leopard 2A4 німецького виробництва, а також інше озброєння іспанського виробництва, таке як засоби боротьби з безпілотниками і боєприпаси. Уряд Іспанії затвердив цей пакет ще у квітні.

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