При цьому він зауважив, що лише українська влада вирішуватиме, чи вести переговори з РФ.

Міжнародні партнери не схиляють українську владу до "мирних переговорів" з Росією.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю італійській газеті la Repubblica. "Повідомлення про цей нібито тиск не підтверджені нічим. Вони існують лише в інтернеті. Можливо, це робота російської армії тролів, але партнери не ставили якихось вимог вести переговори", підкреслив Данілов.

Секретар РНБО додав, що Україна буде вирішувати це питання самостійно, але ясно, що жодних переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним не може бути. "Росія має бути зруйнована, як сучасний Карфаген. Не можна залишати ворога позаду себе", - зазначив він.

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Переговори України і Росії

Тема переговорів української влади з Кремлем час від часу спливає. При цьому у Зеленського та й сам президент неодноразово заявляли, що переговори з РФ неможливі. У свою чергу західні партнери також не раз заявляли, що питання про переговори - це тільки справа української влади.

А 7 липня радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що переговори України з Росією у сьогоднішніх умовах без оновлення політичної еліти в РФ приведуть тільки до наступного етапу війни.

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