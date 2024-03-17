У The Guardian запевняють, що завдяки насильству, а не голосам виборців, Путін тримається при владі.

Російський диктатор Володимир Путін не є тією людиною, яка може бути лідером РФ. Він прикидається людиною з народу, проте йому не вистачає порядності, чесності та честі. Президент РФ має стояти на лаві підсудних Міжнародного кримінального суду в Гаазі, де його звинувачують у воєнних злочинах за викрадення українських дітей, а не бути кандидатом на посаду президента протягом наступних шести років, пише The Guardian.

Автори матеріалу стверджують, що перемога Путіна на виборах вже є розв'язаним питанням, адже він не має "надійного суперника". За даними журналістів, в Кремлі витратили близько 1,2 млрд доларів на брехню і пропаганду, фальсифікацію результатів голосування на окупованих територіях України та агітацію по всій Росії, де не були присутні "жодні" опозиційні політики.

"Щедре державне фінансування, включно з повідомленнями про 20-кратне збільшення витрат на інтернет-проекти, платформи та ЗМІ, має єдину мету: перемогу Путіна", - запевнили у матеріалі.

Відео дня

У The Guardian наголошують, що за весь час свого правління Путін перетворив Росію на "особисту вотчину", а також розкрадав її "в непристойних масштабах". За їхніми твердженнями, "путінізм" діє через страх та корупцію, які підкріплені "експлуататорським патріотизмом".

"Олексій Навальний, його головний критик, був убитий за те, що викривав такі зловживання. Він висміював невпевненого в собі Путіна і змушував його відчувати себе маленьким, коли він відчайдушно потребував почуватися великим. За висловом Навального, цар не має одягу. Гірше для росіянина - у нього немає душі", - додали у виданні.

Також автори матеріалу назвали вибори у РФ "пародією", яка запам'ятається тим, з яким цинізмом Путін та його соратники забрали у народу право вільно голосувати за президента Росії. Крім того, вони запам'ятаються погрозами розпочати ядерну війну проти всього світу, яка знищить людство.

"Зрештою, саме насильство, а не голоси виборців, утримує Путіна при владі. Але це не може тривати нескінченно. Пригноблені в Росії повинні дивитися на свою історію і зберігати віру. Одного дня і це пройде", - висловили сподівання журналісти.

"Вибори" президента РФ: що відомо

У Росії 15 березня розпочалися "вибори" президента РФ, які відбувалися під примусом, а в перший день вже були зафіксовані фальсифікації. Російський правозахисник Станіслав Андрійчук тоді повідомляв, що спостерігачів на дільницях також майже не було.

Також "вибори" відбувалися і на тимчасово окупованих територіях України. Так, стало відомо, що у Скадовську, що на Херсонщині, біля "виборчої дільниці" підірвали п'ятьох окупантів.

"Через нездатність забезпечити безпеку свого особового складу окупаційна адміністрація міста фактично скасувала подальше проведення "виборів" в місті, дозволивши лише "голосування" за місцем проживання", - повідомили у Центрі національного спротиву.

Вас також можуть зацікавити новини: