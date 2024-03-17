П’ятий термін правління Володимира Путіна буде проходити під впливом війни в Україні та забезпечення підтримки росіян.

Після 24 років правління у Кремлі російський лідер Володимир Путін наближається до того, щоб отримати ще шість років президентства за результатами виборів, ставши лідером Росії з найдовшим терміном правління з часів Йосифа Сталіна. Як пише The Wall Street Journal, його уряд зробив усе можливе, щоб забезпечити перемогу - ув’язнив критиків, затулив рота пресі та запровадив нові закони, щоб викорінити будь-яку критику війни в Україні.

Водночас, відзначає видання, більше значення має масштаб його перемоги. На думку аналітиків, Путін не просто хоче перемогти, йому потрібно отримати повну перемогу, якщо він хоче розв’язати руки у відродженні консервативних православних традицій Росії та переважання в Україні та в його ширшій конфронтації із Заходом.

"Це легітимізує спадщину Путіна та його агресивну війну, відводячи решту опозиції до ще більш маргіналізованої ролі та дозволяючи Путіну безперешкодно реалізувати своє бачення протягом наступних шести років", – зазначають західні аналітики.

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Путін уже сигналізував про деякі свої плани у промовах та інтерв'ю, і головним з них є його наполягання на продовженні війни в Україні.

Також спостерігачі прогнозують, що російський лідер незабаром може розпочати чергову хвилю арештів, нові закони для придушення інакомислення та збільшення податків на багатих. Аналітики кажуть, що також може бути нова хвиля мобілізації, щоб зміцнити зростаючу перевагу Росії на полі бою в Україні.

Путін може прагнути до делікатнішого балансування, щоб зберегти економіку Росії. Аналітики сказали, що він, швидше за все, зосередиться на тому, щоб переконатися, що росіяни продовжуватимуть жити нормальним життям, а також оголосить про плани витратити мільярди доларів на боротьбу з бідністю та відновлення більшої частини застарілої інфраструктури країни.

Він також говорив про створення нової еліти у складі ветеранів і тих, хто служив у війні в Україні, і закликав надавати їм більше підтримки, включаючи можливості для навчання.

Водночас деякі аналітики назвали таку риторику порожніми передвиборчими обіцянками. Більш реалістичним, за їхніми словами, здається те, що Путін може врешті-решт розпочати другу хвилю мобілізації, необхідну для отримання переваги на полі бою.

При цьому аналітики наголошують, що російському лідеру потрібно буде знайти спосіб запобігти повторенню втечі сотень тисяч росіян з країни після першої хвилі мобілізації, наприклад, закрити кордон.

Водночас аналітики зазначають, що Путін, ймовірно, чекає на результати президентських виборів у США разом з іншими виборами в Європі. Як стверджують аналітики, він збирається продовжувати війну стільки, скільки йому потрібно, і він відчуває, що час на його боці.

Вибори у Росії

з 15 до 17 березня в Росії відбуваються президентські вибори, в яких не бере участі жоден опозиційний кандидат. Натомість на новий строк, уже п'ятий за рахунком, балотується Володимир Путін. Вже в перший день було зафіксовано багато порушень щодо правил проведення голосування, зокрема, величезна кількість голосуючих під примусом, відсутність спостерігачів та протидія екзит-полам.

Водночас деякі росіяни висловлюють ставлення до того, що відбувається, у вкрай активний спосіб. Так, по всій території РФ повідомляють про випадки псування бюлетенів і підпали кабінок і виборчих дільниць.

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