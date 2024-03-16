Через нездатність забезпечити безпеку свого особового складу окупаційна адміністрація міста фактично скасувала подальше проведення "виборів" в місті.

На тимчасово окупованих територіях України сили спротиву продовжують перешкодати проведенню фейкових "виборів" президента РФ.

Як повідомляють у Центрі національного спротиву, 15 березня, близько 15:00, поруч з "виборчою дільницею" на центральній площі тимчасово окупованого Скадовська під час патрулювання окупантів пролунав вибух.

Як зазначають у ЦНС, внаслідок успішної диверсії руху опору п’ятеро окупантів відправились до шпиталю.

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"Через нездатність забезпечити безпеку свого особового складу окупаційна адміністрація міста фактично скасувала подальше проведення "виборів" в місті, дозволивши лише "голосування" за місцем проживання", - зазначають у ЦНС.

Вибори в Росії

В Росії 15 березня розпочалися так звані президентські вибори. Вже в перший день було зафіксовано багато порушень щодо правил проведення голосування, зокрема, величезна кількість голосуючих під примусом, відсутність спостерігачів та протидія екзит-полам.

У Центрі національного опору розповіли, що російська влада залучає на "виборчі дільниці" на окупованих територіях України мігрантів із Центральної Азії, щоб завищити показник явки на голосуванні.

Також у соцмережах повідомляють, що російські "агітатори" під час голосування на так званих президентських виборах приходять до домівок мешканців окупованих населених пунктів України разом із військовими та змушують їх голосувати за Володимира Путіна.

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