У п'ятницю, 11 лютого, Рада нацбезпеки і оборони проведе виїзне засідання. Воно стартує о 15:30 у Харкові.
Таке рішення ухвалив президент України Володимир Зеленський, повідомляє прес-служба РНБО.
"Згідно з рішенням президента України В. Зеленського, 11 лютого 2022 року о 15:30 відбудеться виїзне засідання Ради національної безпеки і оборони України (м. Харків, вул. Сумська, 64, Харківська обласна державна адміністрація)", - йдеться у повідомленні.
О 17:30 того ж дня відбудеться брифінг секретаря РНБО України Данілова за результатами засідання.
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Наразі порядок денний засідання Ради нацбезпеки і оборони не уточнюється.