Зокрема, йдеться про кінець епохи російської нафти, економічну ізоляцію РФ та втрату міжнародної репутації.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк перерахував фактори, завдяки яким Росія зазнає поразки у війні проти України.

Про це Подоляк повідомив у Telegram.

"Ситуація на фронті "в моменті" тяжка, бо зброї в z-орди справді накопичилося дуже багато. Та в будь-якому разі Росію чекає поразка в цій війні – історична логіка невблаганна. Тієї самої миті, коли перший солдат перейшов кордон України, дивна "безунітазна" імперія підписала собі смертний вирок", - зазначив Подоляк.

На переконання радника керівника ОП, для цього є декілька причин.

"Кінець епохи російської нафти. Росія десятиліттями отримувала надприбутки з продажу сировини до Європи. Запровадження ембарго на російську нафту та заморожування "Північного потоку-2" закінчує цю епоху. Москва не зможе перебудуватися й продавати ті ж обсяги Китаю та Індії", - вважає Подоляк.

На його переконання, Росії доведеться назавжди заморозити частину нафтових свердловин.

"Згодом Європа почне відмовлятися й від газу, шукаючи альтернативи та змінюючи виробничі ланцюжки. Це неминуче просто тому, що Росія стала неадекватним і непередбачуваним партнером, з яким не можна мати справ. Оскільки Росія не вміє створювати нічого, крім продажу природних дарів, у середньостроковій перспективі її поступовий занепад – обов'язкова річ", - наголосив Подоляк.

За його словами, крім того, економічна ізоляція РФ призведе до "нових дев'яностих".

"Росія – велика за площею країна з великим обсягом ресурсів. Але навіть із таким "запасом міцності" економіка Росії вже починає дивовижні мандри на дно. "Импортозамещение" неможливе – руками не вийшли. А тому автомобілі без подушок безпеки та склопідіймачів – лише початок", - додав він.

Також, на думку Подоляка, на Росію чекає повна втрата міжнародної репутації.

"Десятиліттями Кремль вкладав мільярди у свій образ "миротворця" та загравав з правими силами у Європі. Сьогодні неважливо, чи ти "правий", чи "лівий" – Росія стала синонімом слова "токсичність". Москва стала не лише ізгоєм для західного світу, а й для сусідів. Ніхто не хоче мати справ із Москвою, щоб завтра тебе не прийшли "рятувати". Той, хто вже має, намагається дистанціюватися", - підкреслив Подоляк.

На його думку, "Путін феєрично розпочав епоху занепаду Росії, втрати нею будь-якої глобальної ваги".

"Росія обов'язково програє, тому що її модель нежиттєздатна. Питання в тому, коли та якою ціною. Наше завдання – забезпечити програш Росії максимально швидко. Для цього нам потрібно якнайбільше зброї", - підсумував Подоляк.

Як повідомляв УНІАН, 13 червня Подоляк оприлюднив список необхідного для України важкого озброєння для перемоги над РФ.

За його даними, це 1 тис. гаубиць калібру 155 мм; 300 РСЗВ; 500 танків; 2 тис. одиниць бронетехніки; 1 тис. дронів.

Подоляк зазначив, що українська влада очікує на узгодження рішення про надання такого озброєння за підсумками засідання 15 червня у Брюсселі Консультативної групи з питань оборони.

Вас також можуть зацікавити новини: