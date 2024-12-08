За словами Андрія Сибіги, наразі головною метою є відновлення безпеки в Сирії.

Глава українського МЗС Андрій Сибіга відреагував на падіння режиму сирійського диктатора Башара Асада.

"Асад пав. Так завжди було і буде з усіма диктаторами, які роблять ставку на Путіна. Він завжди зраджує тих, хто на нього покладається. Зараз головна мета - відновити безпеку в Сирії та дієво захистити людей від насильства", - заявив Сибіга на своїй сторінці у соцмережі X.

Міністр додав, що потрібно докласти всіх зусиль, аби стабілізувати ситуацію в регіоні та забезпечити "інклюзивний політичний діалог у Сирії заради функціонуючих державних інституцій".

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"Ми висловлюємо готовність прокласти шлях до відновлення відносин у майбутньому та підтверджуємо підтримку сирійського народу", - додав Сибіга.

Падіння режиму Башара Асада - що відомо

Як писав УНІАН, сирійські повстанці взяли під свій контроль державне телебачення країни. Канал перервав свій ефір, аби заявити про падіння режиму Башара Асада. Зокрема в ефірі телеканалу проголосили "перемогу великої сирійської революції та повалення злочинного режиму Асада".

Водночас в російському МЗС заявили, що Башар Асад виїхав із Сирії та погодився передати владу "мирним шляхом". Також у відомстві запевнили, що загрози безпеці російським військовим базам на території Сирії нібито немає.

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