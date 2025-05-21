Згідно з попереднім вироком екснардеп-втікач був засуджений до 15 років позбавлення волі за розкрадання державних грошей.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала вирок ВАКС екснардепу-втікачу Олександру Онищенку у справі про присвоєння 740 млн грн через "Укргазвидобування".

Нагадаємо, у квітні 2024 року у цій справі за вироком суду нижчої інстанції Онищенка засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Але тепер за рішенням ВАКС, тепер цей вирок скасовано.

"Апеляційна палат скасувала вирок ВАКС щодо колишнього народного депутата України та ще однієї фігурантки справи й призначала новий розгляд у суді першої інстанції", - йдеться у повідомленні Апеляційної палати.

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Зазначається, що колегія суддів АП ВАКС "залишила без задоволення апеляційну скаргу прокурора, апеляційні скарги сторони захисту, представника ТОВ та цивільного позивача задоволено частково".

"Газова справа" Онищенка

Національне антикорупційне бюро України розкрило, що Онищенко організував схему розкрадання газу держкомпанії "Укгазвидобування" за допомогою якої з 2013 року по 2016 рок вкрав понад 740 млн грн.

Тодішній нардеп налагодив цілу схему з продажу державного газу через підставні фірми.

У 2016 році Онищенко втік з України та був оголошений в розшук. У 2019 році його затримали у Німеччині, але відмовили Україні в екстрадиції. При цьому Німеччина не надала українському екснардепу притулок і попросила покинути країну.

У 2021 році екснардеп заявляв, що отримав громадянство Росії нібито для виступу за збірну країни у кінному спорті.

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