Уряд Північної Македонії скасував своє попереднє рішення про надання громадянства Олександру Онищенку.

Уряд Північної Македонії вирішив відкликати рішення про надання громадянства колишньому народному депутату України Олександру Онищенку.

Нагадаємо, одіозний нардеп перебуває під санкціями США і є фігурантом корупційного розслідування в Україні.

Як повідомило видання Balkan Insight, уряд Північної Македонії скасував своє попереднє рішення про надання громадянства Олександру Онищенку після того, як стало відомо, що українському нардепу-втікачу, який також перебуває у чорному списку США, "було видано паспорт за нез'ясованих обставин".

Відео дня

Рішення про надання Онищенку громадянства було ухвалено ще наприкінці травня цього року на засіданні уряду Північної Македонії. Воно було ухвалене без обговорень і за відсутності самого екс-депутата.

У протоколі засідання уряду, який був опублікований пізніше, зазначено, що громадянство Онищенку було надане з урахуванням "позитивного висновку Агентства у справах молоді та спорту" Північної Македонії.

Хто такий Олександр Онищенко

Олександр Онищенко – колишній депутат від "Партії регіонів". У 2016 році Національне антикорупційне бюро оголосило йому підозру в завданні збитків держпідприємству "Укргазвидобування" на понад 1,6 млрд грн через продаж газу за заниженими цінами.

Того ж року Верховна Рада зняла з Онищенка недоторканість, а суд пізніше арештував його майно, але він встиг виїхати за кордон. Спершу Онищенко перебував у Німеччині, де під вартою чекав на екстрадицію в Україні. Німецький суд відмовив в екстрадиції, пославшись на те, що в цьому разі "не буде дотримано мінімальних стандартів міжнародного права щодо умов утримання в тюрмах".

У січні 2021 року США внесли Олександра Онищенка до санкційного списку за участь у "російській мережі втручання у вибори президента США". У жовтні того ж року стало відомо, що Онищенко отримав громадянство Росії.

Вас також можуть зацікавити новини: