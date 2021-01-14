Уточнюється, що Свіченка затримали 12 січня на пункті пропуску на кордоні з Росією.

На пункті пропуску "Бачівськ" прикордонники затримали колишнього директора ТОВ "Надра Геоцентр" Сергія Свіченка, фігуранта "газової справи" колишнього народного депутата Олександра Онищенка.

Читайте такожНАБУ оголосило в розшук одного з фігурантів справи щодо "газової схеми" ОнищенкаІнформацію підтвердив співрозмовник "Української правди" у правоохоронних органах. Уточнюється, що Свіченка затримали 12 січня на пункті пропуску на кордоні з Росією.

13 січня Вищий антикорупційний суд взяв його під варту з альтернативою застави на суму 1 млн 747 тис. 900 грн.

За версією слідства, він причетний до розкрадання коштів під час видобутку та продажу природного газу в рамках договорів з компанією "Укргазвидобування".

У разі внесення застави на підозрюваного покладаються такі обов’язки:

прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою; не залишати населений пункт, в якому він проживає чи перебуває, без дозволу детектива, прокурора або суду;

повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

утримуватися від спілкування із особами зазначеними в ухвалі;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну;

носити електронний засіб контролю.

У чому підозрюють Свіченка

Фігурната справи Свіченка підозрюють у вчиненні злочинів за низкою статей. Зокрема: за ч.1 ст. 255, ч.2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу.

"Газова схема" Онищенка

За даними НАБУ, Онищенко з поплічниками продавали газ держпідприємства "Укргазвидобування" за допомогою кількох своїх компаній через "псевдобіржі", що завдало державі понад 1,613 млрд грн збитків.

5 липня 2016 року, коли нардеп вже перебував за кордоном, Верховна Рада дала згоду на притягнення його до кримінальної відповідальності, затримання та арешт.

29 листопада 2019 року Онищенка затримали і посадили під варту в Німеччині. Там він, за рішенням німецького суду, очікував на рішення про екстрадицію до України. Німецький суд відмовив у екстрадиції Онищенка в Україну. При цьому йому відмовили у політичному притулку і попросили покинути країну.

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Автор: УНІАН