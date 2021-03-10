Нардеп від "Слуги народу" Микита Потураєв та колишній депутат Євгеній Мураєв влаштували суперечку в прямому ефірі телеканалу "Україна 24".
Причиною конфлікту стала тема так званого "зовнішнього управління" та агресії Росії проти України. Зокрема, Мураєв стверджував, що США нібито будують з України "анти-Росію". У відповідь на це Потураєв запитав в опонента, чи Україна нападала на Росію. "Припиніть істерику", - відповів той.
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Між ними відбувся наступний діалог:
МП: Ви зараз ображаєте пам'ять полеглих українських бійців. Скажіть мені, українські танки напали на Росію?
ЄМ: Він говорить цю нісенітницю, щоб я не завершив думку...
МП: Дайте відповідь на запитання: Україна напала на Росію чи Росія на Україну?
ЄМ: Ви для мене ніхто, щоб я відповідав на ваше запитання!
МП: Ви не здатні відповісти, тоді не брешіть, народу не брешіть.
ЄМ: Кричалки з Потураєвим мені нецікаві.
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