Президент України поділився ще кількома думками про роботу з Трампом.

У світі зараз не існує жодного лідера, який міг би укласти угоду з кремлівським диктатором Володимиром Путіним, без участі в цьому процесі України, заявив президент України Володимир Зеленський. При цьому він подякував президенту США Дональду Трампу та іншим американським лідерам за "підтримку".

І зазначив, що Трамп "вселяє Путіну страх" і саме це може призвести до "суттєвих" мирних переговорів.

"[Путін] не хоче миру. Але я думаю, що він дійсно трохи боїться президента Трампа. І я думаю, що у президента є цей шанс, він сильний, і я вважаю, що він дійсно може підштовхнути Путіна до мирних переговорів", - наголосив Зеленський в інтерв'ю NBC News. І закликав Трампа підходити до питання переговорів із російськими окупантами, залишаючись вірним Україні. Адже нашій країні, за його словами, буде "дуже важко" вижити без американської військової допомоги.

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Президент України також додав, що його довіра до партнерства зі США "піддається випробуванню":

"Я дуже хотів би, щоб Україна була в пріоритеті для Трампа, а не Росія. І я сподіваюся, що ми важливіші. Ми не такі великі, як Росія, але, думаю, стратегічно Україна важливіша для США, тому що ми справді партнери, союзники і поділяємо спільні цінності".

На запитання, чи вважає він, що Трамп веде переговори щиро, Зеленський відповів, що сподівається і розраховує на це. Президент України ще раз наголосив, що Путін "вбивця" і він ніколи не зміниться.

Інші заяви Володимира Зеленського

Раніше УНІАН повідомляв, як на Заході відреагували на військові контракти для 18-річних. "Усі почали розуміти, що з'явився контракт. Це дуже правильний крок з нашого боку. Як то кажуть, коли не "бусифікація". Дуже серйозна історія, коли пропонується контракт молодим людям", - сказав Зеленський.

Крім того, Зеленський заявив, чому не дав підписати угоду про корисні копалини зі США. Під час спілкування з журналістами президент України наголосив, що ця угода не була готова і вона не захищала інтереси України.

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