Президент України Володимир Зеленський розповів, як на ініціативу набору в армію молоді віком 18-24 років за контрактами відреагували західні союзники.
Як зазначив він під час спілкування з журналістами за підсумками участі в Мюнхенській конференції з питань безпеки, на Заході з розумінням сприйняли дану ініціативу, особливо, американці, адже у них вся армія контрактна.
"Усі почали розуміти, що з'явився контракт. Це дуже правильний крок з нашого боку. Як то кажуть, коли не "бусифікація". Дуже серйозна історія, коли пропонується контракт молодим людям", - сказав Зеленський.
Проєкт "Контракт 18-24" - що повідомлялося
Як писав УНІАН, 11 лютого Міністерство оборони України офіційно розпочало проєкт "Контракт 18-24" - добровільну ініціативу для українців вікової категорії 18-24 роки.
Зазначалося, що контракт передбачає виплату 1 мільйона гривень, а також соціальні гарантії, зокрема, можливість "нульової" іпотеки, навчання державним коштом, безоплатне медичне забезпечення, безоплатний проїзд і комунальні пільги, компенсацію оренди житла на час служби.
За словами Зеленського, ініціатива йшла від військових командирів, від Міністерства оборони.