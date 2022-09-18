За словами Подоляка, жодних сенсів і в переговорному процесі як такому, і в особистій зустрічі президентів поки що абсолютно немає.

В даний час немає ніякого сенсу ні в переговорах, ні в зустрічі глави держави Володимира Зеленського з президентом РФ Володимиром Путіним.

Таку думку висловив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в коментарі "Українській правді".

"Якщо коротко, жодних сенсів і в переговорному процесі як такому, і в особистій зустрічі президентів поки що абсолютно немає. По-перше, РФ все ще вважає, що в неї є достатньо ресурсів, аби зафіксувати якісь результати. По-друге, будь-яка зустріч сьогодні - це виключно гра в традиційну російську історію: фіксуємо статус-кво, танцюємо "брехливі мінські танці", починаємо новий етап ескалації. Оперативна пауза і на більше. І по-третє, Росія має відповісти за масштабні злочини і не сховатись за безкарністю. Тому війна має дійти до єдино можливого фіналу. Ніяк інакше", - пояснив Подоляк.

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За його словами, саме тому зараз на порядку денному теми про двосторонню зустріч немає. "Мало того, нас взагалі не цікавлять зустрічі заради зустрічей чи той же банальний російський переговорний "сценарій". Нас цікавить звільнення окупованих територій, суттєві тактичні поразки РФ, обов’язкові масштабні юридичні процеси. Все інше - похідне від цього", зазначив Подоляк.

При цьому він наголосив, що зустріч президентів можлива, якщо їй передуватиме повний вивід російських військ, а предметом розмови буде "обговорення післявоєнного життя, включно з обсягами репарацій, компенсацій збитків та видачею злочинців".

Як повідомляв УНІАН, Україна розвіяла міф про те, що наявність анклавів дозволить Росії швидко захоплювати суверенні держави.

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