Після звільнення Донецька і Луганська почнуться незворотні процеси в Кремлі.

Україна розвіяла міф про те, що наявність анклавів дозволить Росії швидко захоплювати суверенні держави.

Таку думку в ефірі телемарафону FREEДОМ висловив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"Росія займається тільки окупацією чужої території. Вона це робить з 2014 року на нашій території. Ми дійсно займаємося звільненням, що дуже ефективно проявилося в Харківській області. Точно так само, я вважаю, що є два ключових населених пункти, які повинні впасти, і після цього почнуться незворотні процеси (і різке прискорення фіналізації війни, і внутрішньополітичні серед політичних еліт РФ)... Це падіння Луганська і Донецька", – сказав Подоляк.

За словами Подоляка, ці міста, що стали центрами псевдореспублік "ЛНР" і "ДНР", є для РФ символами.

"Вони є символами того, у чому Росія довгий час переконувала світ – що наявність анклавів дозволить швидко захоплювати суверенні держави незалежно від їх розмірів, військових можливостей. Ми повернули все це у зворотний бік", – сказав він.

Раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк потролив Росію, назвавши "реальні цілі" розв'язаної нею війни проти України.

"1. Ліквідація анклавів "ЛДНР". 2. Повернення Криму в Україну. 3. Розширення НАТО", – написав Подоляк.

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