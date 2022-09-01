Глава МЗС РФ звинуватив Європейський союз у зриві "врегулювання конфлікту" в 2003 році.

У Російській Федерації знову заговорили про готовність гарантувати захист прав російськомовних в Молдові. Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров звинуватив Європейський союз у зриві "врегулювання конфлікту" в Молдові в 2003 році.

Про це дипломат заявив російським ЗМІ.

Глава МЗС РФ заявив, що не вважає Придністров'я не "російським анклавом". За його словами, невизнана республіка є частиною Молдови. При цьому він звинуватив Євросоюз у зриві в 2003 році підписання документа, який міг врегулювати конфлікт.

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"Зараз і керівництво Придністров'я, і ми виступаємо за те, щоб відновити прямий діалог. Але судячи з публічних заяв президента Майї Санду і її команди, вони під диктовку США і ЄС такого прямого діалогу не хочуть і розраховують на недипломатичний варіант вирішення проблеми... Ми зробимо все, щоб інтереси російськомовного населення не постраждали", – заявив Лавров.

Крім того, він згадав про Гагаузію, яка "претендує на особливий статус".

"Думаю, влада Молдови вчинить правильно, якщо припинять грати в нав'язані Заходом геополітичні ігри і подумають про інтереси людей... ми будемо наполягати на цьому підході", - підсумував дипломат.

Як раніше повідомляв УНІАН, російські пропагандисти поширювали маніпулятивні заяви так званого глави МЗС невизнаного Придністров'я Віталія Ігнатьєва про можливу ескалацію в регіоні. Він заявив, що "можливий вихід Молдови з угоди 1992 року Про принципи мирного врегулювання збройного конфлікту в Придністров'ї може призвести до військових дій".

22 липня стало відомо, що так звана Придністровська Молдавська Республіка має намір домагатися незалежності і приєднання до Росії.

30 липня президент Молдови Майя Санду заявила, що в Гагаузії є люди, які намагаються дестабілізувати ситуацію в Молдові і працюють на Росію.

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