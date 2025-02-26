Як наголосив Зеленський, важливо, аби допомога Америки не була зупинена.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив зустріч з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом і підписання рамкової угоди про надра з США 28 лютого.

Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні до українців у Telegram.

"Наші команди працюють з Америкою, ми готуємося до перемовин уже цієї п’ятниці. Угода з Америкою. Підтримка нашої держави та людей. Гарантії миру й безпеки – це ключ до того, щоб Росія більше не руйнувала життя інших народів. Зустрінусь із президентом Трампом. Для мене та всіх нас у світі важливо, щоб допомога Америки не була зупинена. Сила потрібна на шляху до миру", - наголосив Зеленський.

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Що ще відомо про візит до США і угоду про корисні копалини

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України сьогодні, 27 лютого, схвалив підписання угоди про корисні копалини зі США.

В майбутній угоді України зі США про створення Інвестиційного фонду відбудови, яка готується до підписання, буде шість ключових позицій. Зокрема, Україна та США створюють Інвестиційний фонд відбудови, який буде спільною власністю та спільно управлятиметься урядами обох наших країн. Також українські надра та ресурси залишаються українськими, вони не передаються ні у власність США, ні будь-кому іншому. Україна буде вносити до Фонду 50% майбутніх надходжень від своїх природно-ресурсних активів. США робитимуть внески до Фонду у вигляді коштів, фінансових інструментів та інших активів, критично важливих для відбудови України.

Зеленський заявив, що в кінцевому варіанті угоди про корисні копалини зі США ніде не сказано, що Україна є боржником за надану в минулому допомогу.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати не будуть надавати Україні прямих гарантій безпеки, це має зробити Європа. Але "деякі гарантії безпеки" угода про українські ресурси все ж таки дає.

Водночас, Трамп ясно дав зрозуміти, що не підтримує прагнення України вступити в НАТО як спосіб закінчити війну.

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