Стерненко просить судову інстанцію змінити адресу, за якою, згідно з рішенням суду, він перебуває під цілодобовим домашнім арештом - з одеської на київську.

Одеський апеляційний суд продовжив розгляд скарги на вирок Сергію Стерненку і Руслану Демчуку, згідно з яким їм призначили покарання у вигляді позбавлення волі на 7 років і 3 місяці у справі про викрадення місцевого депутата, учасника антимайдану Сергія Щербича.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні суд продовжив розгляд матеріалів.

Читайте такожБогдан підтвердив, що Зеленський пропонував Стерненку очолити одеську СБУВ ході засідання надійшло клопотання, в якому Стерненко просить змінити адресу, за якою, згідно з рішенням суду, він перебуває під цілодобовим домашнім арештом - з одеської на київську.

У своєму Телеграм-каналі Стерненко нагадав, що на минулому засіданні суд задовольнив клопотання прокурора і долучив до справи процесуальні документи, які не були представлені в суді першої інстанції. Активіст вважає це грубим порушенням прав людини.

Сьогодні мають перейти до дослідження доказів.

«Наша сторона також буде клопотати про зміну запобіжного заходу мені і Руслану Демчуку», - зазначив Стерненко.

Справа Стерненка

23 лютого Приморський райсуд Одеси призначив Стерненку і другому фігуранту справи про викрадення Щербича - Демчуку покарання у вигляді позбавлення волі на 7 років і 3 місяці з конфіскацією половини майна.

Стерненка визнали винним в скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2 ст. 187 (розбій) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Покарання призначили за статтями 187 і 263, оскільки за ст. 146 вже закінчився термін притягнення до кримінальної відповідальності.

Стерненка і Демчука взяли під варту в залі суду і відправили у СІЗО.

19 березня суд в Одесі відхилив клопотання адвокатів про звільнення Стерненка з-під варти і залишив його в СІЗО.

23 березня адвокати подали апеляцію на вирок Стерненку і Демчуку.

7 квітня Одеська апеляційний суд змінив їм запобіжний захід з утримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.

16 квітня розпочався розгляд апеляції на вирок.

23 квітня під час засідання Одеський апеляційний суд за клопотанням прокуратури долучив до справи нові докази. Стерненко і адвокати вважають, що це незаконно.

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Автор: Лариса Козова