Оприлюднено порядок денний.

Сьогодні Верховна Рада України розгляне для включення до порядку денного низки законопроектів щодо соцпідтримки підприємців на період протидії коронавірусу.

Про це йдеться у порядку денному сьогоднішнього засідання ВР, який розміщений на сайті парламенту.

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Так, розглянути для включення до порядку денного та прийняття рішення щодо скорочення строку для внесення альтернативних проектів передбачається, зокрема, проект закону про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб'єктів господарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-Co V-2 (№4429).

Також у цьому переліку проект закону про внесення змін до Податкового кодексу та інших законів щодо соцпідтримки платників податків у цей період (№4430) та проект закону про внесення змін до статті 28 закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (№4431).

Депутати також розглядатимуть закон "Про електронні комунікації" з пропозиціями президента (№3014).

У парламенті також розглянуть проект Постанови про утворення Тимчасової слідчої комісії ВР з питань розслідування причин виникнення у 2020 році масштабних пожеж у Луганській області та дій/бездіяльності Луганського обласного управління ДСНС і Луганської обласної державної адміністрації - військово-цивільної адміністрації щодо вчасного реагування та виникнення та недопущення виникнення подій надзвичайного характеру (№4262).

Крім того, депутати мають розглянути проект Постанови про звернення до Кабінету міністрів України щодо налагодження залізничного сполучення північних районів Луганської області із загальною мережею української залізниці (№4145).

Серед іншого, сьогодні розглядатимуться законопроекти про Бюро економічної безпеки України (№3087-д) та про віртуальні активи (№3637).

Також розглянути передбачається законопроект щодо посилення відповідальності за правопорушення у сфері продажу дітям електронних сигарет і рідин, що використовуються в електронних сигаретах (№3628).

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Автор: Тетяна Поляковська