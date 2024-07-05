Глава держави привітав Лейбористську партію та її лідера Кіра Стармера з переконливою перемогою на виборах.

Президент Володимир Зеленський сподівається на партнерство з новим урядом Великобританії за підсумками дострокових парламентських виборів.

Про це глава держави повідомив у мережі X. Зокрема, Зеленський привітав Лейбористську партію та її лідера Кіра Стармера з переконливою перемогою на виборах.

"Україна та Великобританія були й залишатимуться надійними союзниками. Ми продовжимо захищати і просувати спільні цінності – життя, свободу та міжнародний порядок, заснований на правилах", - відзначив Зеленський. Відео дня

Глава держави побажав новому уряду всіляких успіхів як у внутрішніх справах, так і у зміцненні лідерства Британії на світовій арені.

"З нетерпінням чекаю на тісну спільну роботу над посиленням українсько-британського партнерства та відновленням міжнародного миру й безпеки", - додав Зеленський.

Окрім того, президент висловив вдячність доброму другу Ріші Сунаку за незмінну підтримку від уряду Великої Британії під його керівництвом.

"Танки Challenger, ракети Storm Shadow, тренування наших пілотів на F-16 і перша двостороння безпекова угода – це лише деякі з наших спільних досягнень, які Україна ніколи не забуде", - наголосив Зеленський.

Вибори у Великобританії

У Великобританії Консервативна партія прем'єр-міністра Ріші Сунака програла на парламентських виборах. Сунак визнав свою поразку.

Лідер лейбористів Кір Стармер вже сьогодні після аудієнції в короля стане наступним прем'єр-міністром країни. Коментуючи свою перемогу на виборах, він заявив, що країна проголосувала за зміни і настав час для його партії їх втілити.

Вас також можуть зацікавити новини: