Пакет включатиме ракети до Patriot, 19 бойових танків Leopard та іншу зброю, вироблену в Іспанії.

Президент України Володимир Зеленський підписав безпекову угоду та обговорив військову підтримку військових дій Києва під час поїздки до Іспанії в понеділок для переговорів з прем’єр-міністром Педро Санчесом.

Як повідомляє Bloomberg, Зеленський на переговорах із Санчесом обговорив постачання зброї та навчання українських військових. Він також координуватиме дії напередодні саміту 15-16 червня у Швейцарії та зустрінеться з лідерами парламенту та королем Феліпе VI .

Іспанія зобов’язалася поставити Україні зброю на суму понад 1,1 мільярда євро, що є найбільшим обсягом військової допомоги, наданої іншій країні урядом у Мадриді. Пакет включатиме ракети до Patriot, 19 бойових танків Leopard та іншу зброю, вироблену в Іспанії. Мета полягає в тому, щоб доставити перші 10 Leopards до кінця червня разом з ракетами та додатковими боєприпасами.

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Як заявив Зеленський після переговорів з Санчесом, Іспанія виділяє Україні допомогу на €1 млрд на цей рік, та €5 млрд для України до 2027 року

Візит Зеленського в Іспанію

Президент Володимир Зеленський прибув з візитом до Іспанії. Відео прибуття глави держави оприлюднене Офісом президента на Youtube.

Зокрема, президент зійшов з літака і його на злітній смузі зустріла іспанська делегація. Після рукостискання пролунали гімни держав.

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