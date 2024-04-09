Глава держави ознайомився з ходом зведення загороджувальних рубежів на Харківщині.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що російські загарбники мають бачити, що Україна готова оборонятися і зводить міцні фортифікаційні споруди.

Як повідомляє пресслужба глави держави, під час робочої поїздки до Харківської області президент України ознайомився з процесом зведення оборонних споруд та укріплень поблизу кордону з державою-агресоркою – Російською Федерацією.

"Харківська область – це дуже важливий напрямок. Ми маємо бути підготовлені. А росіяни мають бачити, що ми готові оборонятися. І щоб наші люди розуміли, що Україна підготувалася, якщо ворог спробує наступати", – наголосив Зеленський.

Своєю чергою, начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов зазначив, що фортифікації складаються з розгалуженої системи траншей, бліндажів та інших видів укриттів. У регіоні облаштовують загороджувальні рубежі: бетонні піраміди, "зуби дракона", протитанкові рови.

Проєкт із будівництва фортифікаційних споруд розробило Міністерство оборони України, урахувавши досвід бійців на першій лінії захисту.

Також Зеленський оприлюднив відео-відвідування зведення фортифікацій на Харківщині.

Ситуація на Харківщині - деталі

8 квітня Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача та повідомив про наміри зміцнити сили протиповітряної оборони (ППО) і радіоелектронної боротьби (РЕБ) на Харківщині. Українським дипломатам доручено працювати з міжнародними партнерами для отримання нових систем ППО.

Окремо вчора Зеленський провів нараду через ситуацію в Харківській області та потребу підтримати харків'ян, яких занурила у темряву Росія ударами по енергетиці. На нараді було представлено терміни, коли енергетичні дефіцити в Харкові можуть бути зменшені. Крім того, уряд готує заходи економічної підтримки для Харкова та області.

За даними видання The Times, Росія продовжує тероризувати мирне населення Харкова, обстрілюючи місто майже кожного дня. Тому зараз для РФ стратегією є повністю зруйнувати Харків та підкорити його собі.

При цьому, керівник Центру військово-правових досліджень, військовий та політичний експерт Олександр Мусієнко вважає, що росіяни намагаються створити ілюзію, що будуть йти у наступ на Харків, хоча з військової точки зору немає доцільності розстрілювати цивільні об'єкти у місті.

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