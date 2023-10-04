Приєднання України до Євросоюзу може відкрити нові фінансові перспективи для Києва.
Як пише видання Financial Times, Україна може розраховувати на отримання близько 186 млрд євро субсидій з бюджету ЄС. За підрахунками видання, приєднання нових членів до сьогоднішнього бюджету призведе до його збільшення на 256,8 млрд євро, що становить 21% зростання в порівнянні з поточним обсягом.
Згідно з розрахунками видання, Україна стане найбільшим одержувачем субсидій ЄС для сільського господарства, потіснивши Францію з першого місця. Київ міг би отримати 96,5 млрд євро від Спільної аграрної політики ЄС протягом семи років. Однак це призведе до скорочення сільськогосподарських субсидій для інших країн-членів на 20%. Україна також матиме право на отримання виплат у розмірі 61 млрд євро з інших фондів ЄС.
Крім фінансової сторони питання, вступ України в ЄС надасть можливість збільшення геополітичного впливу і розширення внутрішнього ринку.
Вступ України до ЄС
28 лютого 2022 року президент Володимир Зеленський підписав заявку на приєднання до ЄС, а в червні Україна стала країною-кандидатом.
Тоді ж Єврокомісія представила Україні сім рекомендацій. Станом на середину червня цього року були виконані дві з них. А 2 жовтня Зеленський заявив, що Київ виконає всі рекомендації Єврокомісії і буде готовий до початку переговорів про членство.