Зокрема, Україна стане найбільшим одержувачем субсидій ЄС для сільського господарства.

Приєднання України до Євросоюзу може відкрити нові фінансові перспективи для Києва.

Як пише видання Financial Times, Україна може розраховувати на отримання близько 186 млрд євро субсидій з бюджету ЄС. За підрахунками видання, приєднання нових членів до сьогоднішнього бюджету призведе до його збільшення на 256,8 млрд євро, що становить 21% зростання в порівнянні з поточним обсягом.

Згідно з розрахунками видання, Україна стане найбільшим одержувачем субсидій ЄС для сільського господарства, потіснивши Францію з першого місця. Київ міг би отримати 96,5 млрд євро від Спільної аграрної політики ЄС протягом семи років. Однак це призведе до скорочення сільськогосподарських субсидій для інших країн-членів на 20%. Україна також матиме право на отримання виплат у розмірі 61 млрд євро з інших фондів ЄС.

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Крім фінансової сторони питання, вступ України в ЄС надасть можливість збільшення геополітичного впливу і розширення внутрішнього ринку.

Вступ України до ЄС

28 лютого 2022 року президент Володимир Зеленський підписав заявку на приєднання до ЄС, а в червні Україна стала країною-кандидатом.

Тоді ж Єврокомісія представила Україні сім рекомендацій. Станом на середину червня цього року були виконані дві з них. А 2 жовтня Зеленський заявив, що Київ виконає всі рекомендації Єврокомісії і буде готовий до початку переговорів про членство.

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