Росія порушує міжнародне право та скоює військові злочини, наголосив польський лідер.

Існує лише одна "формула миру" в України - повернення до кордонів 1991 року та притягнення Росії до відповідальності за військові злочини.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда в інтерв'ю RAI News.

Польський лідер зауважив, що міркує про мир в Україні як сусід, який спостерігає за ситуацією безпосередньо, і вже багато років.

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"Є лише одне справедливе рішення: Україна має повернутися до своїх міжнародно визнаних кордонів. Росія порушує міжнародне право, в Україні скоюються військові злочини, їх скоюють росіяни, вони пов'язані з убивствами мирних жителів, навмисними бомбардуваннями цивільних об'єктів, а не військових: бомбардують житлові масиви, зносять дома", – обурився він.

На його переконання, існує два головні аспекти миру:

російські війська мають піти з українських земель, які вони окупували з 2014 року, Україна має повернутися до своїх міжнародно визнаних кордонів;

військові злочинці мають бути покарані. Міжнародна спільнота має переслідувати та карати військових злочинців, тому що це необхідно для збереження миру в майбутньому.

"Для всіх тих, хто потенційно навіть ставить питання, чи можуть вони чинити військові злочини в майбутньому. Вони повинні бачити, що є покарання", – резюмував Дуда.

Війна в Україні: як допомагає Польща

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Польща прихистила мільйони українських біженців. Крім того, країна надавала гуманітарну та військову допомогу Україні.

Раніше стало відомо, що влада Польщі очікує до 800 тисяч біженців з України прийдешньої зими. Причиною стане руйнування критичної інфраструктури.

Крім того, Польща стане однією з країн, на території яких будуть проводитися масштабні навчання українських військових в рамках новоствореної тренувальної місії Євросоюзу.

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