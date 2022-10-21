Існує лише одна "формула миру" в України - повернення до кордонів 1991 року та притягнення Росії до відповідальності за військові злочини.
Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда в інтерв'ю RAI News.
Польський лідер зауважив, що міркує про мир в Україні як сусід, який спостерігає за ситуацією безпосередньо, і вже багато років.
"Є лише одне справедливе рішення: Україна має повернутися до своїх міжнародно визнаних кордонів. Росія порушує міжнародне право, в Україні скоюються військові злочини, їх скоюють росіяни, вони пов'язані з убивствами мирних жителів, навмисними бомбардуваннями цивільних об'єктів, а не військових: бомбардують житлові масиви, зносять дома", – обурився він.
На його переконання, існує два головні аспекти миру:
- російські війська мають піти з українських земель, які вони окупували з 2014 року, Україна має повернутися до своїх міжнародно визнаних кордонів;
- військові злочинці мають бути покарані. Міжнародна спільнота має переслідувати та карати військових злочинців, тому що це необхідно для збереження миру в майбутньому.
"Для всіх тих, хто потенційно навіть ставить питання, чи можуть вони чинити військові злочини в майбутньому. Вони повинні бачити, що є покарання", – резюмував Дуда.
Війна в Україні: як допомагає Польща
З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Польща прихистила мільйони українських біженців. Крім того, країна надавала гуманітарну та військову допомогу Україні.
Раніше стало відомо, що влада Польщі очікує до 800 тисяч біженців з України прийдешньої зими. Причиною стане руйнування критичної інфраструктури.
Крім того, Польща стане однією з країн, на території яких будуть проводитися масштабні навчання українських військових в рамках новоствореної тренувальної місії Євросоюзу.