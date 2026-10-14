Ющенко нагадав Трампу про Будапештський меморандум і закликав не фінансувати війну РФ

Третій президент України закликав очільника Білого дому не забувати про Будапештський меморандум, відповідно до якого США зобов’язалися бути захисником України.

Третій президент України Віктор Ющенко написав президенту США Дональду Трампу і попередив, що торгівля з агресором під час його війни проти України лише живитиме російську воєнну машину. Про це йдеться у повідомленні Ющенка у соціальній мережі Facebook.

Зокрема, Ющенко просить Трампа звернути увагу, як українські міста щодня й щоночі здригаються від російських балістичних ракет та важких авіабомб, оскільки росіяни завдають ударів не по військових об’єктах, а цілеспрямовано нищать мирних людей, намагаючись "випалити нашу свободу".

"Свіжий приклад: варто було Вам лише заговорити про можливість якихось "поступок" чи домовленостей із Путіним, як Кремль одразу ж "подякував" за це черговими кривавими ударами по наших родинах", - наголосив Ющенко.

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Він заявив, що йдеться не "конфлікт десь далеко", а про нестерпний, живий біль мільйонів родин, які щодня проходять через справжнє пекельне горнило цієї війни.

"І на цьому тлі виглядає дико й боляче, коли лунають заклики до України "зупинитися", повчання, кого нам обирати й як жити, або коли дається зелене світло на торгівлю російським дизелем. Кожен долар від цього дизелю – це куплена ракета, яка завтра прилетить у наші хати. Торгувати з агресором під час такої бійні – це живити його воєнну машину", - констатує Ющенко.

У цьому зв’язку, третій президент України радить Трампу згадати події понад тридцятирічної давнини, коли розпадався Радянський Союз. Тоді Україна володіла третім за величиною ядерним потенціалом у світі, але добровільно відмовилася від цієї зброї заради миру на планеті, повіривши словам і підписам великих держав.

Ющенко додав, що у 1994 році Сполучені Штати Америки разом із партнерами підписали Будапештський меморандум, давши Україні офіційні гарантії безпеки, суверенітету та недоторканності наших кордонів.

"Америка взяла на себе моральне й юридичне зобов'язання бути нашим щитом і захисником. То хіба можна сьогодні, коли на нас напав підлий ворог, забути про підпис Великої Америки під цим документом?!", - заявив Ющенко.

При цьому, він висловив переконання, що українців неможливо залякати ракетами й неможливо змусити здатися, бо "в наших жилах тече кров вільних людей". "З тиранами не домовляються – їх зупиняють!", - підсумував Ющенко.

Угода Трампа з Росієї

Як повідомляв УНІАН, 9 жовтня Трамп заявив, що домовився з Путіним про постачання російського дизельного пального на американський та світові ринки.

Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський наголосив, що такі подарунки Путіну не спрацюють на мир, адже дозвіл Росії продавати нафтопродукти – це інвестиція у війну, яку треба закінчити, а не продовжити.

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