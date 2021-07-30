На Донеччині під головуванням президента відбудеться засідання Ради національної безпеки і оборони України.

Президент Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою в Донецьку область.

Як передає прес-служба Офісу президента, глава держави зустрінеться з військовослужбовцями, які беруть участь в Операції об'єднаних сил на сході України.

Також на Донеччині під головуванням президента відбудеться засідання Ради національної безпеки і оборони України.

Як повідомляв УНІАН, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що 30 липня на виїзному засіданні Ради національної безпеки і оборони у Донецькій області розглянуть 8 питань.

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"Засідання, яке буде відбуватися завтра (30 липня – УНІАН), воно буде відбуватися на території Донецької області. Порядок денний сформовано. Президент узгодив порядок денний. Будуть питання кордону, безпеки в енергетичному секторі, питання, пов'язані з медициною, з водою. Вісім питань ми завтра будемо розглядати", - сказав Данілов.

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Автор: Костянтин Гончаров