За словами президента, він дуже хоче побачити море і тому перше, що зробить після перемоги, - поїде до Криму.

Президент України Володимир Зеленський поділився, що дуже хоче побачити море і тому перше, що зробить після перемоги - поїде до Криму.

Про це він сказав в інтерв’ю чеському телебаченню, відеозапис якого оприлюднено сьогодні у Telegram-каналі глави держави.

"Перше, що зроблю після перемоги, - я поїду к Крим. Я дуже хочу побачити море", - відповів журналісту Зеленський.

На запитання, коли це станеться, президент сказав: "Ну, не взимку. Бо що робити на морі взимку? Я поїду туди, коли буде тепліше".

На пряме запитання, чи очікує Зеленський перемогу у війні з Росію наступного літа, український президент відповів: "Я бажаю. Я цього хочу. У нас буде наша перемога. Я сподіваюсь, вона буде скоро".

Можливі переговори з РФ

11 жовтня Зеленський заявив, що з президентом Путіним, який "не має майбутнього", не може бути діалогу. Він зауважив, що Путін говорить ультиматумами, а його ставленням до світу є терор.

22 жовтня Зеленський наголосив, Україна скаже, в якому форматі і з ким готова говорити за умови, що Росія поверне території у міжнародно визнаних кордонах від 1991 року.

26 жовтня Зеленський наголосив, що Росія повинна почати поважати територіальну цілісність, суверенітет і кордони України для налагодження діалогу в майбутньому.

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