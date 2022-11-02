Президент України Володимир Зеленський поділився, що дуже хоче побачити море і тому перше, що зробить після перемоги - поїде до Криму.
Про це він сказав в інтерв’ю чеському телебаченню, відеозапис якого оприлюднено сьогодні у Telegram-каналі глави держави.
"Перше, що зроблю після перемоги, - я поїду к Крим. Я дуже хочу побачити море", - відповів журналісту Зеленський.
На запитання, коли це станеться, президент сказав: "Ну, не взимку. Бо що робити на морі взимку? Я поїду туди, коли буде тепліше".
На пряме запитання, чи очікує Зеленський перемогу у війні з Росію наступного літа, український президент відповів: "Я бажаю. Я цього хочу. У нас буде наша перемога. Я сподіваюсь, вона буде скоро".
Можливі переговори з РФ
11 жовтня Зеленський заявив, що з президентом Путіним, який "не має майбутнього", не може бути діалогу. Він зауважив, що Путін говорить ультиматумами, а його ставленням до світу є терор.
22 жовтня Зеленський наголосив, Україна скаже, в якому форматі і з ким готова говорити за умови, що Росія поверне території у міжнародно визнаних кордонах від 1991 року.
26 жовтня Зеленський наголосив, що Росія повинна почати поважати територіальну цілісність, суверенітет і кордони України для налагодження діалогу в майбутньому.