Сьогодні у Києві президент Ґвінеї-Бісау Умару Сісоку Ембало заявив, що Путін через нього просив передати повідомлення президенту України Володимиру Зеленському про необхідність початку переговорів.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що Росія повинна почати поважати територіальну цілісність, суверенітет і кордони України для налагодження діалогу у майбутньому.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав на спільній прес-конференції з президентом Ґвінеї-Бісау Умару Сісоку Ембало у Києві.

Спочатку Емболо зазначив, що вчора відвідав Москву, де зустрівся з президентом РФ Володимиром Путіним, який просив передати президенту України повідомлення про потребу налагодження діалогу. Президент Ґвінеї-Бісау додав, що зробив висновок, що Путін готовий до переговорів з Зеленським.

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Водночас, як розповів Зеленський, за словами президента Ґвінеї-Бісау, Путін "хоче налагодити мости" для діалогу.

Як сказав Зеленський, він більш детально розповів своєму африканському колезі про те, що реально відбувається.

"Я сказав, щоб були мости між тими чи іншими державами, треба ж, аби не підривали інфраструктуру в одній державі. Здається, що тоді про щось у майбутньому можна говорити", - сказав Зеленський.

Також президент України відреагував на те, що Росія через Ембало передала, що треба розблокувати відносини.

"Я також кажу, що треба розблокувати. Я кажу, знаєте, давайте почнемо розблокування принаймні з нашого Чорного моря", - сказав Зеленський.

Також глава української держави зазначив, що усі бояться, що існує ядерна загроза, і зокрема, останнім часом всі говорять про якусь брудну бомбу.

"Ця вся риторика йде саме від Російської Федерації. Зазгроза саме від них, повністю на нашій території. Вони окупували нашу атомну станцію. Загрожують (більшою) окупацією і підривом гідроелектростанції", - заявив Зеленський.

У цьому зв'язку він наголосив, що для того, аби був діалог, треба, щоб одна держава поважала іншу державу і її територіальну цілісність, суверенітет і кордони.

"Я думаю, що саме від таких дуже простих фундаментальних речей, саме з таких починається будь-що... поки що усього цього немає, а бажання російського президента говорити, я думаю, що це не більше ніж спланована риторика, яка повинна спрацювати на його внутрішню аудиторію і на аудиторію тих держав, які ще не ізолювали політику між своєю державою і державою під назвою Росія", - наголосив Зеленський.

Зеленський про діалог з Путіним

11 жовтня президент України ВолодимирЗеленський заявив, що з президентом Росії Володимиром Путіним, який "не має майбутнього", не може бути діалогу. Зеленський зауважив, що Путін говорить ультиматумами, а його ставленням до світу є терор.

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