Кравчук знає закон, який відправить Ющенка у відставку

Перший президент України Леонід КРАВЧУК обіцяє, що він вживатиме всіх законних засобів, щоб відправити чинного главу держави Віктора ЮЩЕНКА у відставку.

Про це він сказав на прес-конференції в УНІАН.

“Я буду всіма способами, в рамках закону й Конституції, як я зробив це звернення (щодо відставки Президента - УНІАН) на підставі статті 109 Конституції, я нічого не придумав, Президент подає у відставку, буду діяти так, щоб влада в Україні відбулася, щоб вона захищала інтереси народу”, - наголосив Л.КРАВЧУК.

Він підкреслив, що більшість людей в Україні вважають, що В.ЮЩЕНКО має піти у відставку. За його словами, це підтверджують й соціологічні опитування й його особисті контакти з людьми. Він повторив із свого вчорашнього звернення й інші аргументи на користь відставки В.ЮЩЕНКА.

При цьому Л.КРАВЧУК наголосив, що в нього “нічого особистого, як дехто натякає, немає до Віктора Андрійовича”. Але, дуже складна ситуація в країні не дозволяє йому мовчати.

Він переконаний, що Президент має чесно аргументувати свою позицію, в чому заява Л.КРАВЧУКА не відповідає дійсності, а не говорити про якісь нафталіни, про якісь танки. Це не є відповідь по суті, а є пошуком чогось оригінального. ”Стариків кидають під танки”... Ну що ж, є прекрасний кінофільм ”У бій ідуть одні старики”. І, до речі, виграють”.

”А якщо Віктор Андрійович вважає, що він – танк, то у мене великі сумніви. Танк, який не стріляє, він нікому не потрібен. Тобто є речі, які треба говорити сьогодні серйозно, не вдаватись до сумнівних аналогій, алегорій, які, до речі, не завжди потрапляють у ціль. І це треба робити грамотно, досконало, розумно і талановито. А якщо не можеш – краще помовчи”, - зауважив Л.КРАВЧУК.

Водночас, Л.КРАВЧУК підкреслив, що більше звертатися до В.ЮЩЕНКА не буде: ”це буде моє останнє звернення до Президента В.ЮЩЕНКА. Більше звернень не буде. Ми будемо думати, яким чином змінити ситуацію на краще”.

Також Л.КРАВЧУК висловив думку, що імпічмент буде ”крайнім кроком по відношенню до Президента”.

”Я не хотів би аби, скажімо, Віктор ЮЩЕНКО був підданий імпічменту і вся його діяльність за чотири роки була буквально перекреслена. Тому що імпічмент це є нищівний удар по президентові. Тому я звертаюся в такому більш гуманному режимі до президента – подати у відставку і оголосити дострокові президентські вибори. Це є патріотичний крок Президента, мужній крок”. Л.КРАВЧУК погодився з тим, що це дуже нелегкий крок, але оскільки він свого часу на нього пішов, сьогодні в нього є моральне право радити діючому президенту подати у відставку.