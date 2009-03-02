У Кіровограді порушено кримінальну справу щодо лікарів

Прокуратура Кіровограда порушила кримінальну справу за фактом неналежного виконання медичними працівниками міського пологового будинку №2 ім. Святої Анни своїх професійних обов’язків та недбалого ставлення до них, внаслідок чого загинула новонароджена дитина.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Кіровоградської області.

Встановлено, що 6 липня 2008 року після народження дитина перебувала у тяжкому стані, самостійно не дихала. 8 липня немовля померло внаслідок дихальної недостатності, зумовленої асфіксією під час пологів.

Згідно з актом судово-медичного дослідження, смерть немовляти можна було попередити при своєчасній діагностиці дистресу плоду і своєчасному вирішенні питання про проведення невідкладного кесаревого розтину.

Кримінальну справу порушено за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.140 Кримінального кодексу України. Триває слідство.