У Кіровограді порушено кримінальну справу щодо лікарів

15:27, 02 березня 2009
Право
0 0

Загинула новонароджена дитина

Прокуратура Кіровограда порушила кримінальну справу за фактом неналежного виконання медичними працівниками міського пологового будинку №2 ім. Святої Анни своїх професійних обов’язків та недбалого ставлення до них, внаслідок чого загинула новонароджена дитина.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Кіровоградської області.

Встановлено, що 6 липня 2008 року після народження дитина перебувала у тяжкому стані, самостійно не дихала. 8 липня немовля померло внаслідок дихальної недостатності, зумовленої асфіксією під час пологів.

Згідно з актом судово-медичного дослідження, смерть немовляти можна було попередити при своєчасній діагностиці дистресу плоду і своєчасному вирішенні питання про проведення невідкладного кесаревого розтину.

Кримінальну справу порушено за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.140 Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter