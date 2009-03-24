Банки повинні ідентифікувати клієнтів за операції з готівкою понад 50 тис. грн.

Національний банк України (НБУ) нагадує банкам, що вони повинні ідентифікувати клієнтів, які здійснюють операції готівкою в сумі понад 50 тис. грн. Про це йдеться в телеграмі НБУ (№48-012/577-4007 від 19 березня т.г.).

«Банки, відповідно до частини 3 статті 64 Закону про банки, зобов`язані ідентифікувати відповідно до законодавства України клієнтів, які здійснюють операції з готівкою на суму, що перевищує еквівалент 50 тис. гривень. При здійсненні ідентифікації банк має право витребувати, а клієнт зобов`язаний надати відомості, необхідні для встановлення його особи, суті діяльності, фінансового стану», - йдеться в телеграмі банку.

За даними Нацбанку, мають місце випадки, коли банки не ведуть анкет клієнтів, які не раз здійснюють операції з придбання наявних коштів, зокрема валютних, у значних розмірах. Під час встановлення відносин банком не з`ясовується мета і характер майбутніх ділових відносин клієнта з банком. Не здійснюється оцінка фінансового стану клієнта, як це передбачено пунктом 3.15 Положення про здійснення банками фінансового моніторингу. Не завжди вивчаються джерела походження коштів клієнта, використані ним при здійсненні вказаних фінансових операцій.

У документі вказується, що фінансові операції щодо обміну наявної валюти в значних розмірах можуть використовуватися з протиправною метою, зокрема, з метою ухилення від сплати податків, шахрайства чи бути однією зі складових легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.