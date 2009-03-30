Фракція БЮТ категорично заперечує проти кадрових змін у ЦВК

Фракція Блоку Юлії Тимошенко категорично заперечує проти розгляду Верховною Радою кадрових змін у Центральній виборчій комісії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на засіданні Погоджувальної ради лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО.

За його словами, існує роз’яснення Конституційного Суду України про те, що не можна змінювати кадровий склад ЦВК до закінчення терміну її повноважень.

За словами І.КИРИЛЕНКА, треба дати ЦВК спокійно працювати.

«Сьогодні будоражити ще цю структуру кадровими змінами недоцільно», - додав він.

І.КИРИЛЕНКО наголосив, що не потрібно вносити до порядку денного роботи парламенту ці кадрові питання.

Як повідомляв УНІАН, 10 березня Президент України Віктор ЮЩЕНКО вніс на розгляд Верховної Ради подання щодо звільнення Анатолія ПИСАРЕНКА з посади члена Центральної виборчої комісії у зв’язку із досягненням ним 65-річного віку.

20 березня Верховна Рада відклала розгляд питання щодо звільнення з посади члена ЦВК А.ПИСАРЕНКА.