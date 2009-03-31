Ющенко заявляє про необхідність проведення адміністративно-територіальної, судової та правоохоронної реформ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє про необхідність проведення в Україні адміністративно-територіальної, судової та правоохоронної реформ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив, виступаючи сьогодні в парламенті зі щорічним посланням до Верховної Ради про внутрішнє та зовнішнє становище України.

На переконання В.ЮЩЕНКА, ”якісні зміни в місцевому самоврядуванні неможливі без ефективної адміністративно-територіальної реформи. Потрібно впорядкувати існуючий ірраціональний устрій України. На часі - судова та правоохоронна реформи”.

За словами Президента, ”справа виняткової державної ваги - повернути довіру громадян до суду. Адже, як казали видатні філософи права, саме правосуддя є підґрунтям суспільних чеснот та гарантією демократичних свобод. Щоб наблизитися до цієї мети, я закликаю Верховну Раду невідкладно схвалити проект Закону України «Про судоустрій та статус суддів», який знаходиться у парламенті. Його прийняття буде мати важливе значення, бо вирішить базові проблеми, встановить прозорий порядок добору суддів, підвищить гарантії їхньої незалежності і посилить відповідальність суддів”.

Наступний крок, відзначив В.ЮЩЕНКО, кардинальні зміни в організації роботи правоохоронної системи. Наше завдання - переорієнтувати ці органи із захисту інтересів влади на захист прав громадянина, а досудове слідство позбавити обвинувального ухилу. Ми маємо запровадити змагальність та процесуальну рівність. Ми повинні забезпечити гарантії для держави на кримінальне переслідування. Існуюча практика підміни судами цієї функції має бути ліквідована.

”Я закликаю Український парламент відповідально поставитися до моїх слів і, не гаючи часу, прийняти новий Кримінально-процесуальний кодекс. Цю роботу необхідно розпочати вже зараз діючим складом Верховної Ради України”, - заявив Президент України.