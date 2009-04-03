Регіонали захоплять телеканал?

Заступник лідера фракції Партії регіонів Ганна ГЕРМАН запевняє, що її політична сила зробить усе, аби за півгодини була поновлена пряма трансляція телеканалу «Рада».

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні в інтерв’ю журналістам.

«Якщо за півгодини телеканал «Рада» не ввімкне трансляції і не покаже, що опозиція блокує парламент, ми будемо змушені зробити все, щоб відсторонити керівництво телеканалу, яке не є «приватною лавочкою» ні для кого, в тому числі і для голови Верховної Ради», - сказала Г.ГЕРМАН.

Відповідаючи на запитання, чи означатиме це, що відбуватиметься блокування роботи телеканалу, Г.ГЕРМАН зауважила, що кожен народний депутат має право зайти в апаратну телеканалу, бути представленим в ефірі і контролювати роботу «Ради».

Як повідомляв УНІАН, керівництво фракції Партії регіонів вимагає від голови ВР Володимира ЛИТВИНА включити пряму трансляцію із сесійної зали українського парламенту, де сьогодні регіонали заблокували трибуну.

Як зазначив заступник голови фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ, у нього сьогодні відбулася «не дуже приємна розмова” з В.ЛИТВИНИМ з приводу забезпечення цієї трансляції. Однак домовленості досягнуто не було, тому що спікеру, за словами О.ЄФРЕМОВА,, не дуже сподобалися дії депутатів-регіоналів у сесійній залі, зокрема, зміст деяких плакатів, розміщених там.