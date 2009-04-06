Викрито заступника голови однієї з РДА, який отримав хабара
15:54, 06 квітня 2009Право
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Отримав 15 тис. доларів
В Одеській області викрито заступника голови однієї з районних державних адміністрацій, який вимагав та отримав 15 тис. дол. хабара.
Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв`язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС України.
Чиновник отримав хабар від мешканця обласного центру за сприяння останньому у виділенні земельної ділянки загальною площею 2 га у межах вказаної сільради.
Прокуратурою області порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.
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