Викрито заступника голови однієї з РДА, який отримав хабара

В Одеській області викрито заступника голови однієї з районних державних адміністрацій, який вимагав та отримав 15 тис. дол. хабара.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв`язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС України.

Чиновник отримав хабар від мешканця обласного центру за сприяння останньому у виділенні земельної ділянки загальною площею 2 га у межах вказаної сільради.

Прокуратурою області порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.