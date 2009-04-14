Діяльність Державної кримінально-виконавчої служби стане ефективною

Верховна Рада України ухвалила Закон “Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України (щодо діяльності Державної кримінально-виконавчої служби України)”.

Як передає кореспондент УНІАН, за проголосували 366 із 429 народних депутатів України, зареєстрованих в сесійній залі.

Законом передбачено створення ефективного правового механізму діяльності Державної кримінально-виконавчої служби України, яка здійснює правозастосовні та правоохоронні функції у сфері виконання кримінальних покарань.

Законом вносяться зміни до 40 законодавчих актів України, які пов’язані з тим, що статтею 6 Закону “Про Державну кримінально-виконавчу службу України” визначена нова структура Державної кримінально-виконавчої служби України, що складається з органів і установ виконання покарань та слідчих ізоляторів, у яких засуджені відбувають кримінальні покарання, і полягають у заміні термінів “кримінально-виконавча система”, “спецконтингент”, “пенітенціарна система”, “начальник місця позбавлення волі” на відповідні нові терміни “органи і установи виконання покарань та слідчі ізолятори”, “засуджені і особи, узяті під варту”, “начальник установи виконання покарань” тощо.

Законом вносяться зміни до деяких законодавчих актів України та визнаються такими, що втратили чинність, законодавчі акти стосовно примусового лікування і трудового перевиховання осіб, хворих на хронічний алкоголізм та функціонування лікувально-трудових профілакторіїв.