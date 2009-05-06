«Люфтганза» не взяла на борт Луценка. У МВС пояснили причину

У МВС України заперечують інформацію окремих, у тому числі іноземних ЗМІ про конфлікт, який начебто мав місце в аеропорту Франкфурта (Німеччина) за участю міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, 4 травня делегація Міністерства внутрішніх справ України запізнилась у транзитній зоні аеропорту Франкфурта на літак німецької авіакомпанії «Люфтганза», представники якої відмовились брати на борт українську делегацію.

Через непорозуміння члени делегації прийняли рішення летіти наступним літаком, але «ніяких наручників, ніякого нетверезого конфлікту, як стверджують окремі ЗМІ, не було».

Також у ДЗГ МВС зауважили, що через цей прикрий інцидент не було порушено порядок офіційних зустрічей у Сеулі, куди прямувала українська делегація.

Як підкреслили в ДЗГ, станом на вчорашній день міністр Ю.ЛУЦЕНКО провів зустріч з прем’єр-міністром Республіки Корея, а також з міністром громадської адміністрації та безпеки цієї країни, під час якої було підписано спільну заяву про співпрацю з протидії незаконній міграції та про співпрацю при підготовці до Євро-2012 – з огляду на те, що Республіка Корея має значний досвід у цій сфері, оскільки у 2002 році приймала на своїй території Чемпіонат світу з футболу.