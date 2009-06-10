Луценко не отримував рішення суду, згідно з яким він зобов’язаний вибачитися

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО заявляє, що не отримав рішення суду, згідно з яким він зобов’язаний вибачитися перед народним депутатом від Партії регіонів Борисом КОЛЕСНІКОВИМ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ЛУЦЕНКО повідомив сьогодні журналістам у Кабінеті міністрів.

«У мене немає рішення суду, я не знаю, про що йде мова», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Б.КОЛЕСНІКОВ був затриманий 6 квітня 2005 року у рамках кримінальної справи за фактом здирництва в 2002 році акцій торгового центру «Білий лебідь» (Донецьк) в екс-голови правління торгового центру Володимира ПЕНЧУКА (батька) і екс-директора ТЦ Бориса ПЕНЧУКА (сина).

7 квітня міністр внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКО з трибуни Верховної Ради України заявив, що Б.КОЛЕСНІКОВА затримано виключно за кримінальні злочини і до політики його затримання немає жодного відношення.

2 серпня 2005 року за рішенням Апеляційного суду Києва Б.КОЛЕСНІКОВА було звільнено, при цьому суд взяв з нього підписку про невиїзд.

30 червня 2006 року Генеральна прокуратура України закрила кримінальну справу, порушену стосовно Б.КОЛЕСНІКОВА.

Минулого тижня Київський апеляційний адміністративний суд зобов`язав Ю.ЛУЦЕНКА спростувати сказані ним з трибуни ВР слова про те, що Б.КОЛЕСНІКОВ причетний до здирства і інших злочинів.