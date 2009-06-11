Верховна Рада визначила, за які діяння чиновникам «шитимуть» корупцію

Верховна Рада України ухвалила Закон «Про засади запобігання та протидії корупції».

Як передає кореспондент УНІАН, “за” проголосувало 230 із 432 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Даним законом передбачено, що у разі неподання або подання недостовірних відомостей особа не може бути призначена (обрана) на відповідну посаду в державних органах, а вже призначена особа підлягає звільненню.

Також передбачено, що ці особи не можуть мати у своєму безпосередньому підпорядкуванні близьких осіб. У випадку, якщо таке призначення відбулося, то особа зобов’язана повідомити керівництво органу, на посаду в якому вона претендує, про працюючих у цьому органі близьких осіб.

У законі також виписані особливості звільнення з роботи осіб, які вчинили корупційні дії.

Даний закон стосується, зокрема, Президента України, голови ВР та його заступників, прем’єр-міністра України та членів уряду, голови СБУ, генерального прокурора, голови НБУ, голови Рахункової палати, Уповноваженого ВР з прав людини, голови ВР АРК та голови Ради міністрів АРК, народних депутатів України, депутатів ВР АРК, депутатів місцевих рад, держслужбовців, військових посадових осіб, посадових та службових осіб інших органів державної влади.

Законом виписано, які подарунки можуть приймати ці посадові особи, і передбачено, що подарунки, одержані під час офіційних заходів, мають бути передані державі.