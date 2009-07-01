В Україні запроваджується моніторинг дотримання журналістських стандартів

Громадські організації «Телекритика» та «Інститут масової інформації» за підтримки Internews Network мають намір увдосконалити якість українських телевізійних новин та підвищити рівень їхнього критичного сприйняття.

Про це повідомила виконавчий директор Інституту масової інформації Вікторія СЮМАР в інтерв’ю «Німецькій хвилі».

На думку ініціаторів моніторингу дотримання журналістських стандартів та підвищення медіаосвіченості громадян, порушення базових норм журналістики провідними українськими телеканалами вже стали нормою, а це є неприпустимим, особливо напередодні офіційного старту президентської кампанії, яка, за їхніми словами, може стати безпрецедентною за спробами впливати на свідомість виборців.

На думку В.СЮМАР, ні менеджери, ні журналісти провідних телеканалів не усвідомлюють шкідливості маніпулятивної інформації для самого медіа-бізнесу. «Наше завдання - показати, що це шкідливо для медіа як таких, для журналістики як професії і для суспільства. Показати людям, що таке якісна інформація, а ЗМІ показати, навіщо саме якісну інформацію слід продукувати в ефірі», - сказала вона.

Автори нового проекту планують щотижня публікувати аналіз дотримання професійних стандартів у роботі провідних українських телеканалів.