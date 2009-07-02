МЗС пояснив правила поїздок в рамках малого прикордонного руху з Польщею

Міністерство закордонних справ України роз’яснює правила поїздок громадян в рамках малого прикордонного руху з Польщею.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі МЗС.

Зокрема, як нагадується в коментарі, 1 липня 2009 року набула чинності Угода між Кабінетом міністрів України та Урядом Республіки Польща про правила місцевого прикордонного руху, підписана в Києві 28 березня 2008 року.

Цим документом надається право на регулярний перетин українсько-польського кордону жителями прикордонної зони з метою перебування у прикордонній зоні іншої Договірної Сторони з суспільних, культурних або сімейних причин та з обґрунтованих економічних причин, які відповідно до національного законодавства держави іншої Договірної Сторони не визнаються прибутковою діяльністю.

Прикордонна зона - це територія двох держав - України та Польщі, що сягає 30 кілометрів і більше.

Жителі прикордонної зони - особи, які постійно проживають у прикордонній зоні не менше трьох років, що підтверджується відповідним документом. Положення цієї Угоди поширюється також на подружжя, неповнолітніх і повнолітніх дітей, в тому числі й усиновлених, що залишаються на утриманні осіб, визначених у відповідних пунктах Угоди, та неповнолітніх і повнолітніх дітей, у тому числі усиновлених, які залишаються на утриманні іншого з батьків, навіть якщо вони постійно проживають у прикордонній зоні менш ніж 3 роки.

В МЗС зазначили, що дія цієї Угоди поширюється на близько 1,5 млн. громадян України, загальну кількість українських 1545 населених пунктів, які підпадають під дію Угоди.

Відповідно до положень Угоди між Кабінетом міністрів України та Урядом Республіки Польща про правила місцевого прикордонного руху, документами, які є підставою для оформлення дозволу на перетин кордону в межах місцевого прикордонного руху є:

1) заява-анкета на оформлення документа на спрощений перетин кордону;

2) дві фотокартки розміром 3,5х4,5 см;

3) дійсний проїзний документ, що дає право перетину державного кордону (закордонний паспорт);

4) документи, що підтверджують факт постійного проживання у прикордонній зоні протягом періоду не менше трьох років:

а) паспорт громадянина України;

б) довідка про місце постійного проживання, видана компетентним органом України;

5) документи, що підтверджують наявність обґрунтованих підстав для частого перетину кордону у рамках місцевого прикордонного руху.

Згідно з Угодою, компетентними органами, уповноваженими приймати заяви для оформлення дозволів на перетин кордону в межах місцевого прикордонного руху та видавати такі дозволи для жителів прикордонної зони на території України, є:

а) Консул Республіки Польща у Львові;

б) Консул Республіки Польща у Луцьку.

Відповідно до положень двосторонньої Угоди з Польщею, дозвіл дає право його власникові перебувати у прикордонній зоні (до 50 км) до 60 днів кожного разу з дати перетину кордону, але загалом не більше, ніж 90 днів протягом кожних 6 місяців з дати першого перетину кордону.

З урахуванням дії Угод про малий прикордонний рух між Україною і Словаччиною, Україною та Угорщиною та між Україною і Польщею, загальна кількість громадян України, на яких розповсюджується дія Угод, становить близько 4,5 млн. осіб., відзначили в МЗС.

Також у міністерстві підкреслили, що запровадження механізму місцевого прикордонного руху є одним з кроків на шляху до безвізового режиму поїздок громадян України до країн-членів Європейського Союзу.