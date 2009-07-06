У Запорізькій області голова сільради побив головного архітектора району

У Запорізькій області голова однієї з сільрад побив жінку - головного архітектора Запорізького району в області.

Як повідомили УНІАН у керівництві прокуратури Запорізької області, відповідна заява надійшла в правоохоронні органи минулої п`ятниці, 3 липня.

”Згідно із заявою, інцидент стався в другій половині дня минулої п`ятниці на території одного з сіл Запорізького району, де головний архітектор району перебував у своїх службових обов`язках”, - повідомили в прокуратурі.

Обставини, причини й подробиці події встановлюють співробітники міліції, які поки не коментують ситуацію.