Начальник Кіровоградської міліції залишиться

Міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО наголошує, що не збирається звільняти з посади начальника ГУ МВС України у Кіровоградській області, незважаючи на вимогу Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ЛУЦЕНКО заявив сьогодні на прес-конференції у Києві.

«Я не дискутую з Президентом, я не збираюся знімати з посади начальника Кіровоградської обласної міліції. Інакше мені б прийшлось за цей рік зняти 1317 разів начальників обласних управлінь – це саме стільки вбивств було на території України за перше півріччя цього року. У мене немає 1317 начальників обласних управлінь. У тому самому Кіровограді, керуючись логікою Президента, я мав би 56 разів цього року зняти начальника обласного управління. У мене немає 56 кандидатів на кіровоградську міліцію», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО, зауваживши при цьому, що В.ЮЩЕНКО цікавиться лише одним вбивством.

«Якщо йти за його логікою, то треба покарати усіх керівників при скоєнні, при смерті. То тоді треба зняти голову держадміністрації міста Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, бо нещодавно собака в центрі міста до смерті покусав дитину. Але собака - не член БЮТ, як ви розумієте, і він не цікавить Президента. Я вважаю, що політизація усіх підходів до результатів діяльності правоохоронної системи, роздача слонів і різних вироків несудового порядку, організація «братських» могил по зняттю всіх тотально, хто попав під важку руку, і політичний настрій керівника держави, є неприпустимими», - наголосив міністр.

При цьому Ю.ЛУЦЕНКО вкотре нагадав, що свого часу «не здав» керівника ДАІ за образу «мальчика-с-пальчика» (йдеться про екс-голову Верховної Ради Арсенія ЯЦЕНЮКА - УНІАН), і не жалкує, оскільки результатом цього стало врятування тисяч життів під час наведення порядку на атвошляхах.

«І зараз не буду робити того самого ходу, якого від мене вимагає Президент. Відповідати мають ті, хто винен. Якщо буде встановлено, що начальник райвідділу не просто був на місті злочину, але й вбив людину (а таке може бути теоретично), тоді начальник обласного управління піде зі своєї посади. Якщо начальник райвідділу був присутній при скоєнні злочину іншими – то за що має відповісти начальник обласного управління?» - зауважив Ю.ЛУЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 7 липня, на розширеній колегії Генеральної прокуратури Президент закликав піти у відставку керівників прокуратури і міліції Кіровоградської області.

За словами Президента, йому не хотілося б, щоб міністр внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКО дискутував про те, звільняти чи не звільняти керівника кіровоградської міліції.

Як сказав В.ЮЩЕНКО, керівник місцевої міліції не впорався зі своїми службовими обов’язками, не зміг захистити життя людини, і те саме стосується прокурора Кіровоградської області.