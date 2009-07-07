Луценко пояснив, чому сховав документи про німецький інцидент

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО відмовляється надати дозвіл на оприлюднення офіційних матеріалів щодо інциденту за його участю в аеропорту Франкфурта-на-Майні 4 травня цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, перебуваючи на засіданні Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради щодо даного інциденту.

Ю.ЛУЦЕНКО повідомив, що за даним інцидентом проти нього чи проти його сина жодної кримінальної справи порушено не було. Ю.ЛУЦЕНКО пояснив це тим, що з огляду на німецький Процесуальний кодекс, поліція не в праві порушувати кримінальну справу, і матеріали будь-яких правопорушень вони передають на розгляд прокурора, який також не в праві порушувати кримінальну справу і відповідні матеріали передає до суду.

«Так ось, по матеріалах щодо мене та мого сина прокурор відмовив у провадженні. Тобто не знайшов підстав для клопотання до суду щодо порушення кримінальної справи. Висновок – ні щодо мене, ні щодо мого сина кримінальна справа поліцією або прокуратурою землі Гессен не порушувалась», - сказав він.

Міністр внутрішніх справ вкотре підтвердив, що він дійсно вживав перед польотом алкогольний напій – пиво – в обсягу 0,5 літра, але що стосується його сина, то той не вживав жодних спиртних напоїв.

Ю.ЛУЦЕНКО також зауважив, що до нього дійсно застосовувалася сила та він не був допущений на борт літака через надуману причину працівниці авіакомпанії «Люфтганза» щодо його сп’яніння.

Крім того, Ю.ЛУЦЕНКО вкотре розповів, що сила застосовувалася не тільки до нього, але й до його сина Олександра та консула України в Німеччині. Крім того, міністр стверджує, що він силоміць був доставлений до відділення поліції.

У свою чергу, член ТСК, депутат від Партії регіонів Олена БОНДАРЕНКО зауважила, що комісія отримала документ від німецької сторони, у якому вказується, що кримінальна справа дійсно не була порушена, але міністр внутрішніх справ через свого захисника заборонив повідомляти обгрунтування рішення щодо відмови порушувати кримінальну справу. О.БОНДАРЕНКО закликала Ю.ЛУЦЕНКА дати свою письмову згоду, щоб розсекретити всі матеріали.

У свою чергу, міністр внутрішніх справ зауважив, що не у повноваженнях ТСК - вивчати причини та об’єктивність рішень німецьких правоохоронних органів.

Він повідомив, що прокурору не давав жодних пояснень щодо даного інциденту, і тому у нього є тільки одностороння інформація.

«Я вважаю, що українська громадськість, в тому числі й народні депутати, мають взяти до уваги факт об’єктивного і неупередженого розгляду прокуратурою Німеччини цього інциденту. Вона встановила, що в діях ЛУЦЕНКА і сина немає підстав для передачі у суд клопотання щодо порушення кримінальної справи. Я дав доступ до висновків прокурора. Більше ніяких матеріалів я не вважаю за потрібне надавати», - сказав міністр.