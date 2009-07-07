Міліція хоче додаткову експертизу за фактом пожежі у залі ігрових автоматів

За фактом пожежі у залі ігрових автоматів у Дніпропетровську необхідна додаткова комплексна експертиза.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив начальник ГУМВС у Дніпропетровській області генерал-майор Анатолій НАУМЕНКО.

«Необхідна додаткова, більш глибока експертиза, яку зроблять у Харкові або Москві. Ми повинні знати, чим і яким чином у залі ігрових автоматів було здійснено підпал», - сказав начальник обласної міліції.

За словами А.НАУМЕНКА, на сьогодні ніхто не затриманий за підозрою у скоєнні підпалу.

Як повідомляв УНІАН, 7 травня у результаті пожежі в залі ігрових автоматів у Дніпропетровську 9 осіб загинули, 11 одержали опіки і травми різного ступеня тяжкості.