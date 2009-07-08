Невідомі намагалися підвищити тиск газу на газорозподільній підстанції

ВАТ ”Запоріжгаз” звернулося до міліцію у зв`язку зі спробою невідомих, що проникли на газорозподільну підстанцію-65 Запоріжжя, підвищити тиск газу в системі.

Як повідомили УНІАН в прес-службі компанії, керівництвом ВАТ ”Запоріжгаз” ”за фактом НП подано заяву про порушення кримінальної справи”.

Підставою для звернення газівників до правоохоронних органів, за даними прес-служби, став висновок експертів ВАТ ”Запоріжгаз” про те, що дії осіб, які несанкціоновано проникли на газорозподільну підстанцію, розібрали запобіжно-замкову апаратуру і здійснили спробу підвищення тиску газу, ”можна розглядати як навмисні”.

При цьому експерти газопостачальної компанії відзначають, що якби на ГРП не спрацювали запобіжники, дії невідомих могли б спричинити відрив полум`я, вибух і людські жертви.

”Зараз служба безпеки ВАТ ”Запорожгаз” і правоохоронні органи з`ясовують, хто і з якою метою проник на ГРП”, - повідомляє прес-служба компанії.

Як повідомляв УНІАН, 6 липня ввечері у Запоріжжі через несанкціоноване втручання в роботу газорозподільної підстанції без газу залишилися більш як 1 200 житлових будинків, які були відключені від газопостачання для усунення пошкоджень, заподіяних устаткуванню ГРП, що могли спричинити важкі наслідки, невідомими, які несанкціоновано проникли на територію підстанції .